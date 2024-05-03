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Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 12:02
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Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року Фото: біженці почнуть повертатися в Україну у 2025 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

НБУ очікує повернення мігрантів в Україну у 2025-2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2024 року).

У 2024 році очікується подальший відплив зовнішніх мігрантів (близько 200 тис. осіб). Це припущення незначно погіршено порівняно з попереднім прогнозом НБУ за січень з урахуванням дещо більшого відпливу в І кварталі 2024 року.

З огляду на подальшу нормалізацію умов для функціонування української економіки у 2025 році та поступове скорочення програм підтримки українських мігрантів у країнах-реципієнтах очікується формування чистого повернення мігрантів в Україну орієнтовно в кількості 400 тис. осіб. У 2026 році цей процес пожвавиться та становитиме, за припущеннями НБУ, 800 тис. осіб.

Повернення біженців з-за кордону відкладається: оновлений прогноз до 2026 року

Крім того, значною залишатиметься й кількість внутрішньо переміщених осіб, що відображатиметься на поглибленні диспропорцій на ринку праці.

Посилення ризиків

За прогнозом НБУ, ризики більшого відпливу мігрантів за кордон та тиску на бюджет і систему соціального захисту через внутрішню міграцію залишаються високими. Міграція може посилитися через збільшення інтенсивності бойових дій, обстрілів цивільної інфраструктури та подальших втрат для економіки України.

З огляду на адаптацію українців у країнах-реципієнтах в умовах затяжного характеру війни можливе подальше збільшення частки тих, хто відмовлятиметься повертатися чи відтерміновуватиме повернення. Еміграційні процеси можуть посилитися в результаті об’єднання родин за кордоном або через пошук більш високооплачуваної роботи. Це додатково послаблюватиме як відновлення внутрішнього попиту внаслідок зменшення кількості потенційних споживачів, так і пропозиції робочої сили, зазначили в НБУ.

"Посилюватимуться й диспропорції на ринку праці, що тиснутиме на затрати бізнесу на зарплати у бік збільшення з відповідним їх перенесенням на ціни", - додали в НБУ.

Біженці в Європі

Нагадаємо, протягом 2023 року кількість біженців з України збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб.

За даними ООН, станом 14 березня 2024 року кількість біженців з України по всьому світу становила 6,486 млн осіб, з яких 5,983 млн перебувають у Європі, а 0,503 млн за її межами.

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