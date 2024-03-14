Захист у Польщі: які наслідки втрати статусу PESEL UKR для українців

Українці, які прибули до Польщі у зв'язку із війною в Україні, отримують тимчасовий захист, який підтверджується номером PESEL UKR. Цей статус анулюють при виїзді з країни на термін понад 30 днів.

Спеціальний закон Польщі щодо громадян України передбачає отримання тимчасового захисту. Це особливий захід, який був введений в межах Євросоюзу та імплементований у законодавство країн-членів у зв'язку з російською агресією.

"PESEL UKR класифікується як правовий статус іноземця, у даному випадку громадянина України, який перебуває під тимчасовим захистом у Польщі. Цей статус має відмінності від інших статусів, які існували раніше, зокрема від статусу біженця (юридично особи з тимчасовим захистом не є біженцями)", – звертає увагу Богдан Дралло.

Статус PESEL UKR може бути анульований у випадку виїзду з території Польщі на термін більше 30 днів, а також у зв'язку з отриманням тимчасового захисту в іншій країні ЄС. Тимчасового захисту можуть бути позбавлені громадяни України у випадках загрози для державної та громадській безпеки, за рішенням суду, зазначає юрист.

За його словами, втрата статусу PESEL UKR може мати серйозні наслідки.

"Особа, яка втратила цей статус, також втрачає доступ до офіційного працевлаштування, соціальних пільг, медицини, реєстрації на біржі праці, права на зайняття бізнесом у Польщі. Згідно з імміграційним законодавством Польщі, особа без статусу або дозволу на проживання може перебувати на території країни лише до 90 днів упродовж кожного півріччя", – зауважує Богдан Дралло.

Після цього терміну людина може стати об'єктом депортації.

"Наразі немає відомостей про фактичні випадки депортації осіб, які втратили статус PESEL UKR. Однак з урахуванням законодавства та посилення контролю з боку правоохоронних органів, це питання може стати актуальним у найближчому майбутньому", – додає спеціаліст.