Защита в Польше: какие последствия потери статуса PESEL UKR для украинцев

Украинцы, которые прибыли в Польшу в связи с войной в Украине, получают временную защиту, которая подтверждается номером PESEL UKR. Этот статус аннулируют при выезде из страны на срок больше на 30 дней.

Специальный закон Польши касательно граждан Украины предусматривает получение временной защиты. Это особая мера, которая была введена в рамках Евросоюза и имплементирована в законодательство стран-членов в связи с российской агрессией.

"PESEL UKR классифицируется как правовой статус иностранца, в данном случае гражданина Украины, который находится под временной защитой в Польше. Этот статус имеет отличия от других существовавших ранее статусов, в частности от статуса беженца (юридически лица о временной защитой не являются беженцами)" , – обращает внимание Богдан Дралло.

Статус PESEL UKR может быть аннулирован при выезде с территории Польши на срок более 30 дней, а также в связи с получением временной защиты в другой стране ЕС. Временной защиты могут быть лишены граждане Украины в случаях угрозы государственной и общественной безопасности, по решению суда, отмечает юрист.

По его словам, потеря статуса PESEL UKR может иметь серьезные последствия.

"Лицо, утратившее этот статус, также теряет доступ к официальному трудоустройству, социальным льготам, медицине, регистрации на бирже труда, право на занятие бизнесом в Польше. Согласно иммиграционному законодательству Польши, лицо без статуса или разрешения на проживание может находиться на территории страны только до 90 дней в течение каждого полугодия", – отмечает Богдан Дралло.

После этого срока человек может стать объектом депортации.

"Пока нет сведений о фактических случаях депортации лиц, потерявших статус PESEL UKR. Однако с учетом законодательства и усиления контроля со стороны правоохранительных органов, этот вопрос может стать актуальным в ближайшем будущем", – добавляет специалист.