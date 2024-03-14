Защита в Польше: какие последствия потери статуса PESEL UKR для украинцев
Украинцы, которые прибыли в Польшу в связи с войной в Украине, получают временную защиту, которая подтверждается номером PESEL UKR. Этот статус аннулируют при выезде из страны на срок больше на 30 дней.
Какие последствия потери статуса PESEL UKR для украинцев, РБК-Украина объяснил партнер адвокатского объединения "АКТИО", руководитель Европейской практики Богдан Дралло.
Специальный закон Польши касательно граждан Украины предусматривает получение временной защиты. Это особая мера, которая была введена в рамках Евросоюза и имплементирована в законодательство стран-членов в связи с российской агрессией.
"PESEL UKR классифицируется как правовой статус иностранца, в данном случае гражданина Украины, который находится под временной защитой в Польше. Этот статус имеет отличия от других существовавших ранее статусов, в частности от статуса беженца (юридически лица о временной защитой не являются беженцами)" , – обращает внимание Богдан Дралло.
Статус PESEL UKR может быть аннулирован при выезде с территории Польши на срок более 30 дней, а также в связи с получением временной защиты в другой стране ЕС. Временной защиты могут быть лишены граждане Украины в случаях угрозы государственной и общественной безопасности, по решению суда, отмечает юрист.
По его словам, потеря статуса PESEL UKR может иметь серьезные последствия.
"Лицо, утратившее этот статус, также теряет доступ к официальному трудоустройству, социальным льготам, медицине, регистрации на бирже труда, право на занятие бизнесом в Польше. Согласно иммиграционному законодательству Польши, лицо без статуса или разрешения на проживание может находиться на территории страны только до 90 дней в течение каждого полугодия", – отмечает Богдан Дралло.
После этого срока человек может стать объектом депортации.
"Пока нет сведений о фактических случаях депортации лиц, потерявших статус PESEL UKR. Однако с учетом законодательства и усиления контроля со стороны правоохранительных органов, этот вопрос может стать актуальным в ближайшем будущем", – добавляет специалист.
Напомним, мы писали, что временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев.
Также мы рассказывали, что программа поддержки украинцев в Польше продлена до 30 июня 2024 года. Некоторые льготы могут оставить для украинцев после этой даты.
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