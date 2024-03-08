Українці у Польщі стурбовані закінченням допомоги: які пільги залишаться

Українські біженці у Польщі стурбовані можливим закінченням допомоги у цій країні. Програма підтримки продовжена без змін до 30 червня 2024 року.

Які пільги можуть залишити для українців після цієї дати, РБК-Україна розповідає з посиланням на tokfm.pl .

Які пільги для українців у Польщі є зараз

Українські біженці у Польщі стурбовані інформацією, що країна продовжила тимчасовий захист тільки до 30 червня. Вразливі біженці та ті, кому нема куди повертатися в Україні, бояться опинитися на вулиці.

У інтеграційному центрі у Любліні збираються черги українців, які питають, що буде далі.

"Вони зі страхом дивляться на 30 червня і думають, чи зможуть вони ще залишитися в Польщі і розраховувати на підтримку", – розповіла Анна Домбровська з асоціації Homo Faber, одна з ініціаторів створення Соціального комітету допомоги Україні в Любліні.

Спеціальний закон, ухвалений у березні 2022 року, надав українцям у Польщі доступ до системи освіти, охорони здоров’я та ринку праці. Українці мають право на отримання виплат "800 плюс" (7700 грн) щомісяця на неповнолітню дитину або "Сімейний капітал" – 12 тис. злотих (115,4 тис. грн) на новонароджену дитину.

Біженці у колективних центрах з 1 березня 2023 року мають платити за своє проживання 40 або 60 злотих на добу (385 чи 577 грн відповідно) залежно від терміну перебування. Але виняток зробили для людей похилого віку, вагітних, дітей та людей з інвалідністю. Також тих, хто перебуває у скрутній життєвій ситуації.

Фото: Допомога вразливим категоріям біженців (gettyimages.com)

Чи припинять допомогу для біженців

Уповноваженим мера Любліна з питань допомоги біженцям Анджей Воєвудський розповів, що попри зміни в допомозі біженців не виселятимуть із колективних центрів розміщення.

"Допомога надаватиметься й надалі. Однак ми поки не знаємо, в якому напрямку будуть зміни. Ми очікуємо підвищення тарифу на проживання та харчування біженців, який незважаючи на інфляцію чи високі тарифи на електроенергію, не змінювався", – зазначив чиновник.

За його словами, більшість біженців у гуртожитках у Любліні зараз не платять за своє перебування. Багато з них належать до вразливих категорій. Решта також пишуть заяви про звільнення від оплати, у яких вказують свою важку ситуацію і найчастіше отримують дозвіл не платити. Водночас влада не має механізмів, як примусити біженців оплачувати проживання, якщо вони не мають підстав на звільнення від оплати.

Заступник міністра внутрішніх справ та професор Мацей Дущик розповів, що зміни для біженців мають бути готові у найближчі кілька тижнів. За його словами, найбільш вразливим людям у колективних центрах нема чого боятися.

"З одного боку, є тимчасовий захист для біженців, але також з певною гнучкістю. Минуло два роки і ми повинні дати біженцям з України можливість стабілізуватися. І ми над такою системою працюємо", – сказав урядовець.

Фото: Українці на кордоні Польщі (gettyimages.com)

За словами Мацея Дущика, допомога "800 плюс" для дітей з України буде збережена, хоча систему потрібно посилити:

"Ми отримуємо все більше сигналів про те, що деякі діти вже в Україні, а виплати для них ще отримують у Польщі".

Водночас в уряді планують залучити українських дітей до польськи шкіл.

"Якщо біженець хоче потрапити на польський ринок праці і хоче продовжувати тут жити, його діти повинні ходити до польської школи. Звісно, ​​ми хочемо впроваджувати в школи елементи мультикультурності, щоб не денаціоналізувати дітей з України. Ми хочемо інтегрувати їх із польськими дітьми, і розглядаємо можливість запровадження міжкультурних асистентів у школах", – сказав професор Дущик.