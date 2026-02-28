Захист неба посилено: Зеленський назвав кількість комплексів NASAMS на озброєнні ЗСУ

Глава держави підкреслив, що норвезькі системи ППО стали вагомою допомогою для українських сил. Попри те, що точна кількість комплексів не розголошується, їхня чисельність уже перевищила десяток одиниць.

"Я не називатиму точну кількість NASAMS, які в нас є, але їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати. Ми також отримували ракети для NASAMS норвезького виробництва", - зазначив Зеленський.

Дипломатична допомога та спільне виробництво

Президент зауважив, що навіть внутрішніх запасів Норвегії було недостатньо для забезпечення потреб України в ракетах. Тому Осло на політичному рівні працювало з іншими державами, щоб організувати додаткові поставки боєприпасів.

За словами Зеленського, паралельно з цим Україна вела роботу над спільним виробництвом та отриманням систем IRIS-T. Він порівняв цей процес із "хвилею", коли активність однієї країни стимулювала інших справжніх союзників долучатися до допомоги.

Що відомо про NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - це сучасний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який став результатом стратегічного партнерства норвезького оборонного гіганта Kongsberg Defense & Aerospace та американської корпорації Raytheon.

Шлях системи почався ще у 1998 році з першого покоління, а у 2019-му світ побачила найбільш технологічна версія - NASAMS III. Ця мобільна ППО демонструє високу ефективність у перехопленні широкого спектра повітряних цілей: від літаків та гелікоптерів до складних балістичних і крилатих ракет, таких як "Іскандер" та "Точка-У".