Захист лише для вразливих: як можуть змінити умови перебування українців у ЄС

Що обговорюють у ЄС

За даними джерел видання, вже цього тижня дипломати та чиновники ЄС проведуть технічну зустріч, на якій розглянуть можливість подальшого продовження механізму тимчасового захисту, а також умови його застосування - зокрема, кого саме він стосуватиметься.

Йдеться про директиву про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive, TPD), яку активували у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона дозволила мільйонам українців отримати доступ до проживання в ЄС без перевантаження системи притулку.

Наразі близько 4,35 млн українців користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС. Понад чверть із них перебувають у Німеччині, 22,3% - у Польщі, ще майже кожен десятий - у Чехії.

Проблеми з переходом на постійний статус

Минулого року країни ЄС погодили рекомендації щодо поступового переходу українців до більш стабільного правового статусу - наприклад, через дозволи на проживання, пов’язані з роботою, навчанням або довгостроковим перебуванням.

Однак цей процес відбувається повільно та нерівномірно.

Як зазначається в документі, який зараз активно обговорюють, кількість переходів до інших статусів "залишається дуже низькою", а можливості для отримання альтернативного правового статусу суттєво відрізняються залежно від країни.

У деяких державах уже створюють механізми переходу, тоді як в інших такі процедури досі не визначені.

Які варіанти розглядають

Один із варіантів, який обговорюють ЄС, - звузити дію програми та перетворити її на більш обмежений статус. Йдеться про своєрідну "страхувальну сітку" для найбільш вразливих осіб або тих, хто не може отримати інший правовий статус.

Втім, такий підхід викликає юридичні та політичні питання.

Зокрема, обговорюється, чи має рішення ухвалюватися на рівні ЄС шляхом продовження директиви, чи державам-членам слід дозволити самостійно визначати, хто може отримати інший статус, а хто - потребує захисту.

Що кажуть у Єврокомісії

Спеціальна представниця Єврокомісії з питань українців у ЄС Ілва Йоганссон раніше заявила, що "п’яти років достатньо для тимчасового захисту" і потрібен новий підхід, навіть якщо війна триває.

За її словами, у разі продовження програми її формат має змінитися - зокрема, щодо тривалості та обсягу, а не просто продовжуватися у нинішньому вигляді.