Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з командувачем Повітряних сил Збройних сил України Миколою Олещуком. Однією з тем став захист неба над Харковом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

За інформацією відомства, Зеленський під час поїздки до Харківської області обговорив ситуацію у регіоні з Олещуком.

В ОП наголосили, що організація нової системи захисту Харкова з повітря - одне з основних питань.

"До неї (систему захисту Харкова - ред.) планують залучити додаткові засоби ППО", - уточнили у відомстві.