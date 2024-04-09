ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком

Харьков, Вторник 09 апреля 2024 18:44
UA EN RU
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаем Олещуком. Одной из тем стала защита неба над Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

По информации ведомства, Зеленский во время поездки в Харьковскую область обсудил ситуацию в регионе с Олещуком.

В ОП подчеркнули, что организация системы защиты Харькова с воздуха - один из основных вопросов.

"В нее (систему защиты Харькова - ред.) планируют привлечь дополнительные средства ПВО", - уточнили в ведомстве.

Обстрелы Харькова

Напомним, еще в марте российские оккупанты усилили обстрелы Харькова. Они активно используют баллистическое вооружение, которое не может сбивать украинская ПВО, а также управляемые авиационные боеприпасы, которые приводят к значительным разрушениям.

Издание The Economist написало о том, что россияне хотят превратить Харьков в "серую зону", которая непригодна для жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего обращения отмечал, что цель таких российских обстрелов - выдавить людей из Харькова и области.

О том, как можно оградить Харьков и область от постоянных атак РФ, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ПВО Харьков Воздушные силы Украины Война России против Украины Ракетный удар
NEWS
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак