Шкіль закликав уряд залучати до планів стійкості компанії, які здатні забезпечити результат

"Маючи величезний борг перед компанією, уряд продовжує будівництво нової траси Н-31 (Дніпропетровська та Полтавська обл. - Ред.) вартістю 10 млрд грн, поточний ремонт якої був зроблений в 2026 році і на цей ремонт державою було витрачено понад 1 млрд грн. Відповідно будувати нову 4 смугову дорогу, коли є якісна проїздна існуюча, нема жодної потреби! Ці витрати недоречні. Існуюча дорога в ідеальному стані", - написав Шкіль.

За його словами, компанія "не клала бруківку" і "не перекладала фонтани", а виконувала роботи, без яких основні траси були б непроїзними. Він наголосив, що вся ця робота має прямий вплив на економіку країни і на військову логістику.

Також засновник Autostrada нагадав, що компанія будує інженерний захист об’єктів енергетики.

"Щодо обʼєктів захисту енергетики - є приклади понад 20 влучань в одну підстанцію, де Автострада робила захист, після чого трансформатори працюють і сотні тисяч людей мають напругу. Це свідчення професійної і якісної роботи нашої команди", - заявив він, додавши, що саме його компанія першою в Україні серед підрядних організацій повністю завершила передбачений комплекс робіт на 15 об’єктах інженерного захисту.

"Це конкретний результат роботи в умовах війни. Не звіти у Facebook, відео, не заяви й не обіцянки, а завершені об’єкти, які виконують своє призначення", - зауважив Шкіль.

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Він також публічно звернувся до премʼєр-міністра Сергія Корецького та закликав почати економію витрат з траси Н-31 та інших обʼєктів капітального будівництва, оскільки тоді зʼявляться кошти на погашення боргу за відремонтовані дороги.

За словами Шкіля, протягом останніх років під час виконання робіт із захисту об'єктів енергетики загинули п'ятеро працівників Autostrada, ще понад 20 отримали поранення.

Крім того, внаслідок російських атак було знищено або пошкоджено близько 50 одиниць спеціалізованої техніки й обладнання.

Він також звернув увагу на відсутність компенсації цих збитків і заявив, що чинна система компенсації військових ризиків не забезпечує належного відшкодування, поклавши відповідальність за цю ситуацію на уряд.