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Кабмін зупинив фінансування будівництва укриттів для енергетичних об'єктів, - Шкіль

Понеділок 01 липня 2024 15:28
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Кабмін зупинив фінансування будівництва укриттів для енергетичних об'єктів, - Шкіль Фото: Кабмін зупинив фінансування будівництва укриттів для енергетичних об'єктів, - Шкіль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Кабмін зупинив фінансування проектів Autostrada з будівництва укриттів для енергетичних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України та власника компанії Autostrada Максима Шкіля.

"В квітні опублікував допис щодо критичної ситуації з розрахунками за виконані роботи по інфраструктурним обʼєктам, зокрема за будівництво третього рівня захисту енергетичних обʼєктів та водогону на Дніпропетровщині, одним з ключових підрядників виконання цих робіт є Autostrada. Чи була реакція очільника уряду. Так, миттєва і максимально деструктивна - Денис Шмигаль повністю зупинив всі платежі і дав доручення БЕБ та ДАСУ перевірити ціни і будівництво захисту енергетичних обʼєктів", - зазначив Шкіль.

За його словами, по обʼєктам компанії всі перевіряючі підрозділи зафіксували єдину проблему - відсутність фінансування.

"Реально втомився комунікувати не публічно з людьми, яким взагалі нічого в цьому житті не винен, значна частина яких, на моє глибоке переконання, випадково потрапили і перебувають на займаних посадах, прийшовши у владу чи політику виключно на підтримці і імені Володимира Зеленського і зараз роблять все для знищення його рейтингу та дистабілізації ситуації в середині країни", - додав він.

Третій рівень захисту підстанцій, який виконує "Автострада", відповідно до підписаних ще в травні 2023 року договорів, мав бути завершений до кінця червня 2024 року, але через відсутність фінансування - профінансовано тільки 10% вартості - утворились великі борги, через що роботи повністю зупинені і як результат третій рівень захисту не збудовано.

Це стосується всіх без виключення підрядних організацій, які здійснюють спорудження третього рівня захисту енергетичних обʼєктів. Сьогодні борг перед компанією становить майже 9 млрд грн.

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