Шкиль призвал правительство привлекать к планам устойчивости компании, способные обеспечить результат

"Имея огромный долг перед компанией, правительство продолжает строительство новой трассы Н-31 (Днепропетровская и Полтавская обл. - Ред.) стоимостью 10 млрд грн, текущий ремонт которой был сделан в 2026 году и на этот ремонт государством было потрачено более 1 млрд грн. Соответственно строить новую 4 полосную дорогу, когда есть качественная проездная существующая, нет никакой нужды! Эти расходы неуместны. Существующая дорога в идеальном состоянии", - написал Шкиль.

По его словам, компания "не клала брусчатку" и "не перекладывала фонтаны", а выполняла работы, без которых основные трассы были бы непроездными. Он подчеркнул, что вся эта работа имеет прямое влияние на экономику страны и военную логистику.

Также основатель Autostrada напомнил, что компания строит инженерную защиту объектов энергетики.

"По поводу объектов защиты энергетики - есть примеры более 20 попаданий в одну подстанцию, где Автострада делала защиту, после чего трансформаторы работают и сотни тысяч людей имеют напряжение. Это свидетельство профессиональной и качественной работы нашей команды", - заявил он, добавив, что именно его компания первой в Украине среди подрядных организаций полностью завершила предусмотренный комплекс работ на 15 объектах инженерной защиты.

"Это конкретный результат работы в условиях войны. Не отчеты в Facebook, видео, не заявления и не обещания, а завершенные объекты, выполняющие свое назначение", - отметил Шкиль.

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Он также публично обратился к премьер-министру Сергею Корецкому и призвал начать экономию расходов с трассы Н-31 и других объектов капитального строительства, поскольку тогда появятся средства на погашение долга за отремонтированные дороги.

По словам Шкиля, за последние годы во время выполнения работ по защите объектов энергетики погибли пятеро работников Autostrada, еще более 20 получили ранения.

Кроме того, в результате российских атак было уничтожено или повреждено около 50 единиц специализированной техники и оборудования.

Он также обратил внимание на отсутствие компенсации этого ущерба и заявил, что действующая система компенсации военных рисков не обеспечивает должного возмещения, возложив ответственность за эту ситуацию на правительство.