Захист енергетики: Україна обговорила з G7 термінову підтримку перед зимою

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела онлайн-зустріч із представниками країн G7+, де сторони обговорили пріоритетні потреби сектору та можливі додаткові механізми міжнародної підтримки.

Обговорення стало продовженням екстреного засідання Групи G7+, що відбулося кількома днями раніше. За цей час Росія завдала нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що знову загострило ситуацію в прифронтових областях. Українська сторона поінформувала партнерів про наслідки атак і перебіг відновлювальних робіт.

Основні напрямки допомоги

Під час зустрічі Гринчук зазначила, що російські обстріли 2025 року стали більш прицільними та спрямовані насамперед на енергетичні об'єкти й газову інфраструктуру прифронтових регіонів. Метою ворога залишається дестабілізація енергетичної системи та створення гуманітарного тиску на громадян.

За її словами, Україні необхідна підтримка в забезпеченні обладнання для оперативних ремонтів, захисті критичних об'єктів, накопиченні резервів техніки та ресурсів, а також у формуванні запасів імпортованого газу.

Україна вже підготувала перелік першочергових потреб, який передано представникам Групи G7+. Серед них - посилення систем протиповітряної оборони для захисту інфраструктури, залучення додаткових фінансових ресурсів і прискорення постачання обладнання, здатного замінити пошкоджене.

Міжнародна підтримка та готовність до співпраці

Українська сторона висловила подяку союзникам за надану допомогу та підкреслила, що підтримка партнерів має вирішальне значення для стабільного проходження опалювального сезону. Представники G7+ підтвердили готовність продовжувати допомогу Україні та шукати нові інструменти для зміцнення енергетичної стійкості.