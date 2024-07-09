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В Україні вже 38 загиблих та 190 поранених внаслідок вчорашнього обстрілу, - Зеленський

Вівторок 09 липня 2024 10:46
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В Україні вже 38 загиблих та 190 поранених внаслідок вчорашнього обстрілу, - Зеленський Фото: наслідки удару по "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на зараз, внаслідок вчорашнього масованого обстрілу України, відомо про 38 загиблих, серед яких четверо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президента, внаслідок ударів 190 людей отримали поранення. У лікарнях Києва наразі перебувають 64 людини, у Кривому Розі - 28, а у Дніпрі - 6.

З "Охматдиту" усі пацієнти були переведені до інших медичних закладів. В частині місць влучання ворожих ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Також дякую всім лідерам, які підтримали нас та готують нові спільні кроки на захист життя від російського терору", - додав він.

Масований обстріл України 8 липня

Вчора, 8 липня, російські терористи завдали чергового масштабного удару по території України. Спочатку під удар потрапили Кривий Ріг та Кропивницький район. Пізніше вибухи внаслідок роботи протиповітряної оборони лунали у Києві та області. Загалом терористи застосували 38 ракет різних типів. Однією з них ворог вдарив ракетою по дитячій лікарні "Охматдит".

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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