Захист дітей і лист Путіну: Олена Зеленська розкрила деталі зустрічі з Меланією Трамп

За словами Зеленської, вони з Трамп обговорили спільні цінності, насамперед захист дітей та їхнього дитинства.

"Подякувала пані Меланії за підтримку України. Особливо за увагу до дітей, які стали жертвами жорстокої війни Росії проти України. Зокрема, за лист - заклик до Путіна про мир для дітей", - зазначила перша леді України.

Вона уточнила, що надзвичайно цінує відкритість серця першої леді США до теми благополуччя дітей у всьому світі.

Зеленська наголосила, що не припиняє вірити в дієвість м'якої сили - у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще.

Перша леді висловила впевненість, що спільними зусиллями можна допомогти всім дітям, які потребують допомоги.

Також Зеленська додала, що сподівається на подальшу співпрацю з Трамп для захисту дітей.