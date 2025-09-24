ua en ru
Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп у Нью-Йорку

Середа 24 вересня 2025 15:58
Олена Зеленська, перша леді України
Автор: Мілан Лєліч, Іван Носальський

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з першою леді США Меланією Трамп. Деталі поки що невідомі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Двостороння зустріч перших леді України та США була вчора. Команда Олени Зеленської вийде з комунікацією з деталями", - зазначив Нікіфоров.

Зеленська також узяла участь у заходах на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН, які були присвячені ментальному здоров'ю.

У своєму виступі перша леді України розповіла про досвід створення Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Мета такої програми - максимальне наближення психологічної допомоги до людей.

"Ми провели інформаційну кампанію, яка переконувала суспільство: турбуватися про ментальне здоров'я не соромно, а відповідально і правильно. Результат: якщо у 2022 році 46% українців говорили нам в опитуваннях, що ніколи не звернуться до психолога, то кількість таких людей зменшилася до 22%", - зазначила Зеленська.

За її словами, ментальне здоров'я - це глобальний виклик, такий самий, як і бідність, кліматичні зміни та зростання цін.

До слова, учора, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський розповів, що Олена Зеленська мала обговорити з Меланією Трамп долю українських дітей.

Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, вчора, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Глава української держави не розкрив деталей їхньої зустрічі.

Після переговорів американський лідер написав у себе в Truth Social, що Україна може повернути собі всі свої території, які окупували росіяни, якщо їй у цьому допоможе Євросоюз.

