RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Защита детей и письмо Путину: Елена Зеленская раскрыла детали встречи с Меланией Трамп

Фото: первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Мелания Трамп (t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Иван Носальский

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Главной темой обсуждений стала защита украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елену Зеленскую в Telegram.

По словам Зеленской, они с Трамп обсудили общие ценности, в первую очередь защиту детей и их детства. 

"Поблагодарила госпожу Меланию за поддержку Украины. Особенно за внимание к детям, которые стали жертвами жестокой войны России против Украины. В частности, за письмо - призыв к Путину о мире для детей", - отметила первая леди Украины. 

Она уточнила, что чрезвычайно ценит открытость сердца первой леди США к теме благополучия детей во всем мире. 

Зеленская подчеркнула, что не прекращает верить в действенность мягкой силы - в человечность, сопереживание и способность менять реальность в лучшую сторону. 

Первая леди выразила уверенность, что общими усилиями можно помочь всем детям, которые нуждаются в помощи. 

Также Зеленская добавила, что надеется на дальнейшее сотрудничество с Трамп для защиты детей. 

Встреча Зеленской и Трамп

Напомним, вчера, 24 сентября, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал в комментарии РБК-Украина, что первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Нью-Йорке с первой леди США Меланией Трамп.

По словам Никифорова, встреча состоялась 23 сентября. При этом деталей он не раскрывал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЕлена ЗеленскаяМелания ТрампВойна в УкраинеДети