Захист Чорного моря – це стратегічний пріоритет для НАТО, - міністр оборони Болгарії

"Захист Чорного моря є стратегічним пріоритетом для НАТО, а важливість та відповідальність ВМС Болгарії зростає з кожним днем", - заявив Тагарев у своєму зверненні під час виступу у Вищому військово-морському училищі у Варні.

За його словами, в останнє десятиліття Чорне море стало місцем серйозних енергетичних проектів, зростання політичної та військової напруги.

"У зв'язку зі зміною ситуації НАТО в своїй стратегічній концепції визначило захист Чорного моря як пріоритет, оскільки це дуже важливо як для безпеки, так і для економіки, транспорту та екології всіх країн-учасниць регіону", - додав Тагарев.

Він також наголосив, що підвищення ролі Чорного моря також підвищує роль ВМС Болгарії та потребує тісної інтеграції зі збройними силами інших країн-членів НАТО.

Допомога Україні від Болгарії

Раніше стало відомо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав Болгарію, де зустрівся із міністром оборони. За інформацією журналістів, під час зустрічі було обговорено стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку та інші теми.

Також нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Крім того, уряд Болгарії 4 серпня схвалив постачання в Україну майже сотні бронетранспортерів.