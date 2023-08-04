Уряд Болгарії схвалив постачання Україні приблизно сотні БТР

Уряд Болгарії сьогодні, 4 серпня, схвалив постачання в Україну майже сотні бронетранспортерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " 24 Часа ".

Йдеться про схвалення проєкту угоди між МВС і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.

Тепер міністр внутрішніх справ Калін Стоянов має провести переговори і підписати угоду.

Надання бронетехніки, яка не використовується МВС, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

Що відомо про техніку, що поставляється до України

Раніше депутат Івайло Мірчев пояснював, що йдеться про сотню БТР. Він є одним з ініціаторів цього проєкту рішення. Разом із бронетранспортерами Болгарія передасть додаткові запчастини та озброєння.

Йдеться про бойові машини 60-х і 70-х років. Вони були куплені давно, але ніколи раніше не використовувалися. Вони є власністю МВС, звідки й висловлювалася думка, що вони їм не потрібні.

Військова допомога від Болгарії

Раніше повідомлялось, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Також уряд Болгарії вирішив приєднатися до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому вже беруть участь 24 країни-члени ЄС та Норвегія.