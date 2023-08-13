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Защита Черного моря – это стратегический приоритет для НАТО, - министр обороны Болгарии

Фото: защита Черного моря является ключевым приоритетом для НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Защита акватории Черного моря является ключевым приоритетом для Североатлантического альянса.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinite.

"Защита Черного моря является стратегическим приоритетом для НАТО, а важность и ответственность ВМС Болгарии растет с каждым днем", - заявил Тагарев в своем обращении во время выступления в Высшем военно-морском училище в Варне.

По его словам, в последнее десятилетие Черное море стало местом серьезных энергетических проектов, роста политического и военного напряжения.

"В связи с изменением ситуации, НАТО в своей стратегической концепции определило защиту Черного моря как приоритет, поскольку это очень важно как для безопасности, так и для экономики, транспорта и экологии всех стран-участниц региона", - добавил Тагарев.

Он также подчеркнул, что повышение роли Черного моря также повышает роль ВМС Болгарии и требует тесной интеграции с вооруженными силами других стран-членов НАТО.

Помощь Украине от Болгарии

Ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил Болгарию, где встретился с министром обороны. По информации журналистов, в ходе встречи были обсуждены состояние региональной и международной безопасности, перспективы развития и другие темы.

Также недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет военно-технической помощи для Украины. По объему его можно сравнить с первым пакетом помощи.

Кроме того, правительство Болгарии 4 августа одобрило поставки в Украину почти сотни бронетранспортеров.

 

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