ua en ru
Вт, 08 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов відвідав Болгарію та зустрівся з міністром оборони

Новость на русском →
Вівторок 08 серпня 2023 19:28
Буданов відвідав Болгарію та зустрівся з міністром оборони Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відвідав Болгарію. Зокрема, він провів зустріч з міністром оборони Тодором Тагарєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES.

Як зазначають у виданні, окрім глави Міноборони, Буданов також поспілкувався і з директором Служби військової розвідки Болгарії генералом Венеліном Венєвим.

Буданов відвідав Болгарію та зустрівся з міністром оборониФото: Кирило Буданов та Тодор Тагарєв (bgnes.bg)

За інформацією журналістів, під час зустрічей було обговорено стан регіональної та міжнародної безпеки, перспективи розвитку ситуації та інші теми.

Болгарською стороною також було порушено питання сайту "Миротворець", який раніше критикував президент країни Румен Радєв. Його прояснили.

"Обидві сторони дали високу оцінку зустрічам, що відбулися. Крім того, було підкреслено продуктивність переговорів і висловлено задоволення рівнем співпраці", - уточнює видання.

Варто зауважити, що коли саме відбувся візит Буданова до Болгарії - невідомо.

Візит Зеленського до Болгарії

Нагадаємо, нещодавно Болгарію також відвідував президент України Володимир Зеленський. Він, зокрема, провів переговори з президентом Руменом Радєвим, який не підтримує надання нашій країні зброї.

Під час візиту Зеленського Болгарія підписала спільну декларацію про вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария Главное управление разведки КИрило Буданов
NEWS
Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України
Удари по кораблях РФ у Чорному морі. Експерти назвали головні цілі та задачі України
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України