"Захисний щит" від Росії. Як Німеччина планує зупинити Путіна

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт представив комплекс заходів для посилення захисту країни від гібридних загроз.

План передбачає:

протидію атакам безпілотників і диверсіям на об'єктах критичної інфраструктури;

посилення кібербезпеки;

виявлення шпигунів і потенційних терористів.

Одним із запропонованих заходів є розширення мобільних підрозділів федеральної поліції, які спеціалізуватимуться на боротьбі з безпілотниками. Такі сили зможуть оперативно переміщуватися між регіонами та матимуть у розпорядженні гелікоптери й спеціальну техніку.

Їх використовуватимуть для охорони повітряного простору над важливими транспортними об'єктами, зокрема аеропортами та вокзалами, а також над урядовим кварталом у Берліні.

Завдання підрозділів полягатиме не тільки у виявленні та перехопленні дронів, а й у знешкодженні безпілотників, які можуть нести вибухівку.

Ще одна ініціатива стосується компаній, що відповідають за критично важливу інфраструктуру. Водоканали, енергетичні підприємства та представники оборонної промисловості можуть отримати додаткові законні повноваження для протидії безпілотникам. Це дозволить їм самостійно реагувати на загрозу, не очікуючи прибуття державних сил.

Окрему увагу планують приділити сучасним технологіям. Німецька влада хоче ширше використовувати штучний інтелект, біометричні системи розпізнавання облич та відеоспостереження, зокрема на вокзалах. Такі технології мають допомагати виявляти зброю, підозрілу поведінку та людей, яких можуть підозрювати у підготовці нападів або шпигунській діяльності.

Ще одним напрямом стане посилення кіберзахисту. У Німеччині планують створити національний Cyberdome - розгалужену систему цифрових сенсорів, яка має виявляти спроби кібератак і допомагати блокувати їх.