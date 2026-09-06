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"Защитный щит" от России. Как Германия планирует остановить Путина

10:38 06.09.2026 Вс
2 мин
Берлин настроен решительно, пока не стало слишком поздно
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Германия намерена существенно усилить меры защиты от российских диверсий и других гибридных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Глава МВД Германии Александр Добриндт представил комплекс мер по усилению защиты страны от гибридных угроз.

План предусматривает:

  • противодействие атакам беспилотников и диверсиям на объектах критической инфраструктуры;
  • усиление кибербезопасности;
  • обнаружение шпионов и потенциальных террористов.

Одной из предложенных мер является расширение мобильных подразделений федеральной полиции, которые будут специализироваться на борьбе с беспилотниками. Такие силы смогут оперативно перемещаться между регионами и будут располагать вертолетами и специальной техникой.

Они будут использоваться для охраны воздушного пространства над важными транспортными объектами, в частности аэропортами и вокзалами, а также над правительственным кварталом в Берлине.

Задачей подразделений будет не только обнаружение и перехват дронов, но и обезвреживание беспилотников, которые могут нести взрывчатку.

Еще одна инициатива касается компаний, отвечающих за критически важную инфраструктуру. Водоканалы, энергетические предприятия и представители оборонной промышленности могут получить дополнительные законные полномочия для противодействия беспилотникам. Это позволит им самостоятельно реагировать на угрозу, не ожидая прибытия государственных сил.

Отдельное внимание планируют уделить современным технологиям. Немецкие власти хотят шире использовать искусственный интеллект, биометрические системы распознавания лиц и видеонаблюдение, в том числе на вокзалах. Такие технологии должны помогать выявлять оружие, подозрительное поведение, а также людей, подозреваемых в подготовке нападений или шпионской деятельности.

Еще одним направлением станет усиление киберзащиты. В Германии планируют создать национальный Cyberdome - разветвленную систему цифровых сенсоров, которая должна выявлять попытки кибератак и помогать блокировать их.

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