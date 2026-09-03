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Німеччина готує масштабний план помсти Росії: ЗМІ розкрили роль України

15:03 03.09.2026 Чт
2 хв
Що замислив Берлін і до чого тут Київ?
aimg Юлія Капітонова
Німеччина готує масштабний план помсти Росії: ЗМІ розкрили роль України Фото: Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Україна отримає від Німеччини ще більше зброї та важливих розвідданих для ефективного знищення російських окупантів на фронті та за його межами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Німеччина залучає Україну до помсти РФ

Як вдалося дізнатися журналістам, суттєве посилення позицій України у війні з Росією - одна зі складових плану Німеччини. Таким чином Берлін має намір помститися Москві за атаку російських дронів в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Так, у вересні німецька влада планує передати Україні:

  • тисячі ударних безпілотників;
  • ракети для систем протиповітряної оборони Iris-T.

Ба більше, Берлін налаштований поглибити співпрацю між німецькими та українськими розвідувальними службами.

Інсайдери ЗМІ в уряді ФРН повідомили, що команда канцлера Фрідріха Мерца також планує допомагати Україні з визначенням координат цілей для проведення контратак по території Росії. Однак це ще не все.

Німецькі спецслужби отримають більше повноважень

За словами анонімних джерел, незабаром Бундестаг підтримає закон про спецслужби. Таким чином, для них розширять спектр "активних заходів" у протидії ворожим атакам.

Окрім того, в майбутньому співробітники Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) можуть отримати ширші повноваження для протидії ворожим кіберопераціям. Зокрема, вони зможуть отримувати доступ до комп'ютерів і серверів противника та видаляти викрадену інформацію.

Також розвідці можуть дозволити втручатися в ланцюги постачання - наприклад, замінювати окремі компоненти в поставках, призначених для ворожих держав.

Німеччина значно посилить тиск на РФ на рівні ЄС

Напередодні Берлін заявив про закриття генерального консульства РФ у Бонні та "Русского дома" в Берліні, однак на цьому він зупинятися не планує.

Інсайдери стверджують, що команда Мерца домагатиметься від Євросоюзу ухвалення ще жорсткіших санкцій проти Росії.

Насамперед німецька влада вимагатиме посилення боротьби з російським "тіньовим флотом" та жорсткішого контролю за в'їздом громадян РФ до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина офіційно звинуватила РФ в скоєнні атаки в аеропорту Лейпцига.

На тлі останніх подій президент Володимир Зеленський анонсував нові пакети ППО від Німеччини.

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