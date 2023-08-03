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Захисники знищили на Лиманському напрямку пункт аеророзвідки РФ (відео)

Фото: захисники знищили на Лиманському напрямку пункт аеророзвідки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники на Лиманському напрямку знищили пункт аеророзвідки російських окупантів. Також вдалося ліквідувати оператора дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Прикордонники зазначають, що на Лиманському напрямку фронту виявили місце запуску ворожих дронів. Окупанти намагалися замаскувати його у лісі.

Бійці ДПСУ передали координати пункту аеророзвідки росіян артилеристам Десантно-штурмових військ ЗСУ. Захисники влучно відпрацювали по ньому артилерією. Як бонус, наші військові також ліквідували окупанта-оператора дронів.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Кілька тижнів тому українське командування повідомило, що ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку загострилася. Російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ. Пізніше стало відомо, що захисники локалізували "великий наступ" росіян, який вони анонсували ще навесні.

Російські окупанти заявили, що захопили три населені пункти на цьому напрямку, але командування ЗСУ спростувало інформацію.

Експерти у коментарі РБК-Україна зазначили, що Росія на Лимано-Куп'янському напрямку не досягла успіхів, яких очікувала.

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