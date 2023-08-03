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Защитники уничтожили на Лиманском направлении пункт аэроразведки РФ (видео)

Фото: защитники уничтожили на Лиманском направлении пункт аэроразведки РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники на Лиманском направлении уничтожили пункт аэроразведки российских оккупантов. Также удалось ликвидировать оператора дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Пограничники отмечают, что на Лиманском направлении фронта обнаружили место запуска вражеских дронов. Оккупанты пытались замаскировать его в лесу.

Бойцы ГПСУ передали координаты пункта аэроразведки россиян артиллеристам Десантно-штурмовых войск ВСУ. Защитники точно отработали по нему артиллерией. Как бонус, наши военные также ликвидировали оккупанта-оператора дронов.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Несколько недель назад украинское командование сообщило, что ситуация на Лиманско-Купянском направлении обострилась. Российские войска пытались прорвать оборону ВСУ. Позже стало известно, что защитники локализовали "большое наступление" россиян, которое они анонсировали еще весной.

Российские оккупанты заявили, что захватили три населенных пункта на этом направлении, но командование ВСУ опровергло информацию.

Эксперты в комментарии РБК-Украина отметили, что Россия на Лимано-Купянском направлении не достигла ожидаемых успехов.

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