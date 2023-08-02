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РФ на Лимано-Куп'янському напрямку не досягла нічого від слова "взагалі", - експерт

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Україна, Середа 02 серпня 2023 12:32
РФ на Лимано-Куп'янському напрямку не досягла нічого від слова "взагалі", - експерт Фото: у окупантів немає успіхів на Лимано-Куп'янському напрямі фронту (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська
Експерт: Олександр Мусієнко

На Лимано-Куп'янському напрямку у окупантів іноді виходить досягти тактичних успіхів, але українські війська постійно відбивають території. При цьому загарбники не мають жодних досягнень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Ставка на Крим та новий імпульс на півдні. Як розвивається контрнаступ ЗСУ.

"Ворог намагається діяти у посадках, у так званій "зеленці", місцями застосовує артилерію та танки. Але якщо глобально говорити про Лимано-Куп'янський напрям, то Росія нічого не досягла від слова "взагалі", - оцінив ситуацію керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна.

За його словами, росіяни не змогли досягти жодного із раніше заявлених завдань - ні мінімум, ні максимум.

"Її війська не вийшли на Борову (Харківська область, - ред.), не прорвали нашу оборону і не зайняли лівий берег річки Оскол, а також не вийшли на можливість атакувати наші позиції в районі Білогорівки та Бахмута з північного флангу", - додав експерт.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямі

Російські окупанти активізувалися на Лимано-Куп'янському напрямі кілька тижнів тому. Спочатку повідомлялося, що російське військове керівництво стягнуло на цей напрямок фронту близько 100 тисяч окупантів.

Раніше в коментарі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповідав, що головні завдання окупантів на цьому напрямку зосереджені на двох цілях: мета максимум - вийти на Лімано-Куп'янську вісь, а мета мінімум - відвернути увагу від Запорізької та Донецької областей, змусивши перекинути сили на вказаний напрямок.

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