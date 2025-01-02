Захисники знищили "гніздо" операторів дронів РФ на півдні України (відео)

Втрати російських військ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 2 січня 2025 року втрати РФ складають понад 792 тисячі солдатів. Лише за останню добу українські воїни ліквідували 1370 окупантів.

Як зазначили у Міноборони, втрати Росії на фронті минулого року були рекордними. Москва втратила понад 430 тисяч окупантів, це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

При цьому у грудні 2024 року були зафіксовані найбільші втрати ворога у живій силі. Попередній антирекорд був у листопаді 2024 року.

Крім того, минулого року Сили оборони знищили та підбили 3 689 російських танків, це умовно 119 танкових батальйонів.

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