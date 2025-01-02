Защитники уничтожили "гнездо" операторов дронов РФ на юге Украины (видео)

Потери российских войск

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 2 января 2025 года потери РФ составляют более 792 тысяч солдат. Только за последние сутки украинские воины ликвидировали 1370 оккупантов.

Как отметили в Минобороны, потери России на фронте в прошлом году были рекордными. Москва потеряла более 430 тысяч оккупантов, это численность почти 36 мотострелковых дивизий.

При этом в декабре 2024 года были зафиксированы наибольшие потери врага в живой силе. Предыдущий антирекорд был в ноябре 2024 года.

Кроме того, в прошлом году Силы обороны уничтожили и подбили 3 689 российских танков, это условно 119 танковых батальонов.

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