Захисники Бахмута та громадянин США. Україна повернула з полону ще 64 бійця

Серед звільнених бійців - захисники, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема, брали участь в обороні міста Бахмут. Це офіцери, рядові та сержанти.

Україні також вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.

Нагадаємо, 6 грудня Україна повернула з полону ще 60 українських захисників.

У той же день відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 49 тіл загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.