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Захисники Бахмута та громадянин США. Україна повернула з полону ще 64 бійця

Фото: Україна повернула з полону ще 64 бійця (t.me/ermaka2022)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 14 грудня, пройшов черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися ще 64 військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Серед звільнених бійців - захисники, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема, брали участь в обороні міста Бахмут. Це офіцери, рядові та сержанти.

Україні також вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям - Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих.

Нагадаємо, 6 грудня Україна повернула з полону ще 60 українських захисників.

У той же день відбулася чергова передача тіл військових - в Україну повернули 49 тіл загиблих.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти УкраїниАндрій Єрмак