Защитники Бахмута и граждане США. Украина вернула из плена еще 64 бойца

Среди освобожденных бойцов - защитники, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в частности, участвовали в обороне Бахмута. Это офицеры, рядовые и сержанты.

Украине также удалось освободить гражданина США, который помогал нашим людям - Мурекези Суэди. Также вернули тела 4 погибших.

Напомним, 6 декабря Украина вернула из плена еще 60 украинских защитников.

В тот же день состоялась очередная передача тел военных - в Украину вернули 49 тел погибших.

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