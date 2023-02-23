Захищають від китайського нападу. США розширять присутність військ на Тайвані

США розширять присутність військ на Тайвані для того, щоб ускладнити можливу китайську атаку на острів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Нагадаємо, Пентагон заявив, що США застосують уроки з війни в Україні для плану з оборони Тайваню.
Крім того, західні ЗМІ повідомляли, що посадовець міністерства оборони Сполучених Штатів планує відвідати Тайвань, щоб обговорити справи щодо Китаю.
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