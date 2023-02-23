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Защищают от китайского нападения. США расширят присутствие войск на Тайване

Фото: США расширят присутствие войск на Тайване (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

США расширят присутствие войск на Тайване для того, чтобы усложнить возможную китайскую атаку на остров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Напомним, Пентагон заявил, что США примут уроки по войне в Украине для плана по обороне Тайваня.

Кроме того, западные СМИ сообщали, что должностное лицо министерства обороны Соединенных Штатов планирует посетить Тайвань, чтобы обсудить дела по Китаю.

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