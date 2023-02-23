Защищают от китайского нападения. США расширят присутствие войск на Тайване

США расширят присутствие войск на Тайване для того, чтобы усложнить возможную китайскую атаку на остров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Напомним, Пентагон заявил, что США примут уроки по войне в Украине для плана по обороне Тайваня.
Кроме того, западные СМИ сообщали, что должностное лицо министерства обороны Соединенных Штатов планирует посетить Тайвань, чтобы обсудить дела по Китаю.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.