Днями з візитом на Тайвань прибуде посадовець Пентагону в справах Китаю, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Візит відбудеться на тлі загострення відносин між Сполученими Штати та КНР через збиття китайського спостережного аеростата в американському повітряному просторі.

FT пише, що Чейз стане першим високопоставленим представником Міноборони США, який відвідає Тайвань із 2019 року.

На даний момент заступник помічника глави Пентагону перебуває у Монголії, де проводить переговори із тамтешніми військовослужбовцями.

Нагадаємо, у Центральному розвідувальному управлінні вважають, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення на Тайвань.

Також ми писали, що на Тайвані зробили висновки й засвоїли важливі уроки російсько-української війни, що допоможе стримати агресію Пекіна у разі нападу.

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