США застосують уроки з війни в Україні для плану з оборони Тайваню, - Пентагон

Сполучені Штати Америки застосують уроки з війни в Україні для планування можливої оборони Тайваню у разі нападу Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Associated Press.

Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс заявила, що до України скоріше застосовувався підхід "без попереднього розігріву", на відміну від "спланованого підходу, над яким ми працюємо для Тайваню".

"Ми застосуємо уроки (війни в Україні – ред.)", - зазначила представник Пентагону.

Вона уточнила, що висадка морського десанту – найскладніша військова операція. І поповнення запасів буде важко, особливо якщо Китай перекриє доступ до океану.