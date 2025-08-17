Меланія Трамп написала листа Путіну: ЗМІ оприлюднили текст

Перша леді США Меланія Трамп у листі до Володимира Путина написала, що всі діти світу, незалежно від місця народження, мріють про кохання, можливості та безпеку.

"Як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління. Як лідери, наша відповідальність за добробут наших дітей виходить за межі комфорту декількох осіб", - йдеться у листі.

У листі Меланії Трамп ідеться про те, що у сучасному світі деякі діти змушені приховувати тихий сміх, незважаючи на темряву, що їх оточує.

"Пане Путін, ви можете самотужки повернути їм мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії - ви послужите всьому людству. Така смілива ідея виходить за рамки будь-яких людських розбіжностей, і ви, пане Путін, здатні втілити цю ідею в життя одним розчерком пера сьогодні. Час настав", - написала дружина Дональда Трампа.