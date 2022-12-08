Захищав Вінницьку область від дронів та ракет. Льотчику Karaya присвоїли звання "Героя України"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Звання було присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також самовіддане служіння українському народу.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу - майору", - зазначається в указі.

Додамо, що 12 жовтня пілот знищив 5 іранських дронів після чого катапультувався над Вінницькою областю, попередньо відвівши літак від населеного пункту.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", - написав льотчик у своєму Instagram.