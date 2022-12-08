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Защищал Винницкую область от дронов и ракет. Летчику Karaya присвоили звание "Героя Украины"

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Четверг 08 декабря 2022 11:51
Защищал Винницкую область от дронов и ракет. Летчику Karaya присвоили звание "Героя Украины" Фото: защищал Винницкую область от дронов и ракет. Летчику Karaya дали звание "Героя Украины" (https://www.instagram.com/___karaya___/)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" военному летчику Вадиму Ворошилову с позывным Karaya.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Звание было присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу - майору", - отмечается в указе.

Добавим, что 12 октября пилот уничтожил 5 иранских дронов после чего катапультировался над Винницкой областью, предварительно отведя самолет от населенного пункта.

"На четвертый день после катапультирования посетили место происшествия, извинился за созданный дискомфорт жителям общины, поблагодарил за стальные нервы, всестороннюю помощь которую оказали во время эвакуации и веру в ВСУ!", - написал летчик в своем Instagram.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский также присвоил звание "Героя Украины" командующему Воздушных Сил ВСУ Николаю Олещуку.

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