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У Ростові-на-Дону росіяни влаштували "суд" над 24 воїнами "Азову"

Ростов-на-Дону, Росія, Середа 27 вересня 2023 14:21
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У Ростові-на-Дону росіяни влаштували "суд" над 24 воїнами "Азову" Фото: у Ростові-на-Дону росіяни влаштували "суд" над 24 воїнами "Азову" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Ростові-на-Дону проходить судилище над 24-ма захисниками Маріуполя з полку "Азов" у середу, 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, 24 героїв-азовців намагаються засудити до довічного ув’язнення за оборону Маріуполя.

Росіяни інкримінують бійцям так зване "силове захоплення влади" та "участь в терористичній організації".

"Ще раз. Громадянам України країна-окупант інкримінує захват влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно. Це пряма та відверта відповідь путінського боязливого режиму розпочати слухання в Гаазькому міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути", - наголосив Андрющенко.

Полонені з "Азовсталі"

Нагадаємо, що після героїчних боїв за Маріуполь у російському полоні минулого року опинились понад 2,5 тисячі українських військових, які до останнього тримали позиції із заводу "Азовсталь".

Втім, вони отримали наказ залишити припинити оборону. Після цього, коли бійці опинилися у полоні росіян, Україна займається визволенням наших захисників. Деякі з них вже вдалося звільнити. Зокрема, 5 українських командирів за домовленостями перебувають у Туреччині. Також частина українських військовослужбовців повернулася додому.

Варто зазначити, що росіяни раніше хотіли влаштувати судилище над полоненими захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. Про це минулого літа повідомляло ГУР МО.

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