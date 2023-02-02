Захищатиме і сусідні країни. Німеччина збудує "багатошаровий" протиракетний щит

Уряд Німеччини має намір створити "багатошаровий" протиракетний щит, який складатиметься з кількох систем ППО різного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, на новий комплекс буде витрачено близько 17 млрд євро. Уряд Німеччини обговорює з Diehl Defence покупку восьми протиракетних систем IRIS-T, також йдуть переговори з Israel Aerospace Industries про постачання систем Arrow 3 та кількох американських комплексів Patriot. За даними джерел агентства, перспективний протиракетний щит захищатиме Німеччину та сусідні країни. Прес-секретар Міноборони Німеччини підтвердила лише факт переговорів щодо постачання систем IRIS-T.