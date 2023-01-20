Бундесвер у понеділок почне переміщати Patriot до Польщі: прикриватимуть шляхи допомоги Україні

У понеділок Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot із Німеччини до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Видання зазначає, що метою Бундесверу є допомога в захисті повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.

"Закладка починається в Гноєні, округ Росток. Зенітні комплекси мають переміститися на оперативні позиції в районі міста Замостя на південному сході Польщі. Звідти приблизно 60 кілометрів до українського кордону та 110 кілометрів до українського міста Львів", - пише Spiegel.

За інформацією видання, системи Patriot призначені для захисту важливого пункту перевалки допомоги Україні. Військові Бундесверу перебувають на місці в Польщі з 16 січня, щоб забезпечити встановлення компонентів системи озброєння разом із польськими партнерами по альянсу.