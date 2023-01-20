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Бундесвер у понеділок почне переміщати Patriot до Польщі: прикриватимуть шляхи допомоги Україні

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Німеччина, П'ятниця 20 січня 2023 16:53
Бундесвер у понеділок почне переміщати Patriot до Польщі: прикриватимуть шляхи допомоги Україні Фото: системи Patriot прикриватимуть маршрути доставки допомоги Україні (wikimedia.com)
Автор: Тетяна Зарембо

У понеділок Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot із Німеччини до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Видання зазначає, що метою Бундесверу є допомога в захисті повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.

"Закладка починається в Гноєні, округ Росток. Зенітні комплекси мають переміститися на оперативні позиції в районі міста Замостя на південному сході Польщі. Звідти приблизно 60 кілометрів до українського кордону та 110 кілометрів до українського міста Львів", - пише Spiegel.

За інформацією видання, системи Patriot призначені для захисту важливого пункту перевалки допомоги Україні. Військові Бундесверу перебувають на місці в Польщі з 16 січня, щоб забезпечити встановлення компонентів системи озброєння разом із польськими партнерами по альянсу.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.

Нагадаємо, що Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв Україні подальшу військову підтримку та попередив нового міністра оборони, що збройні сили Німеччини мають знову стати здатними захищати країну.

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