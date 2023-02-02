RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет защищать и соседние страны. Германия построит "многослойный" противоракетный щит

Фото: Германия построит "многослойный" противоракетный щит (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии намерено создать "многослойный" противоракетный щит, который будет состоять из нескольких систем ПВО разного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, на новый комплекс уйдет около 17 млрд евро. Правительство Германии обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T, также идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3 и нескольких американских комплексов Patriot.

По данным источников агентства, перспективный противоракетный щит будет защищать Германию и соседние страны. Пресс-секретарь Минобороны Германии подтвердила только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.

Ранее мы писали, что правительство Нидерландов перебросит восемь истребителей F-35 в Польшу в конце января в рамках усилий НАТО по охране воздушного пространства.

Также сообщалось, что Бундесвер приступил к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу для защиты воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО