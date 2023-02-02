Будет защищать и соседние страны. Германия построит "многослойный" противоракетный щит

Правительство Германии намерено создать "многослойный" противоракетный щит, который будет состоять из нескольких систем ПВО разного производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, на новый комплекс уйдет около 17 млрд евро. Правительство Германии обсуждает с Diehl Defence покупку восьми противоракетных систем IRIS-T, также идут переговоры с Israel Aerospace Industries о поставке систем Arrow 3 и нескольких американских комплексов Patriot. По данным источников агентства, перспективный противоракетный щит будет защищать Германию и соседние страны. Пресс-секретарь Минобороны Германии подтвердила только факт переговоров о поставке систем IRIS-T.