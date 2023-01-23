Нідерланди перекинуть вісім винищувачів у Польщу для захисту неба НАТО

Уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці січня у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"У лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступні для охорони повітряного простору НАТО над Східною Європою, так званого Air Policing", - заявили в Міністерстві оборони Нідерландів.

При цьому наголошується, що ще чотири F-35 беруть участь у програмі тренувань із союзниками, так званих заходах Vigilance.

"Ці тренування підвищують готовність НАТО на східному фланзі та сприяють співпраці між різними країнами НАТО", - заявили у відомстві.

Міністерство оборони заявило, що бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на перехоплення літака.

"Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інших є резервними", - йдеться у заяві Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до Польщі для захисту повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв Україні подальшу військову підтримку та попередив нового міністра оборони, що Збройні сили Німеччини мають знову стати здатними захищати країну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.