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Нідерланди перекинуть вісім винищувачів у Польщу для захисту неба НАТО

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Амстердам, Понеділок 23 січня 2023 17:16
Нідерланди перекинуть вісім винищувачів у Польщу для захисту неба НАТО Фото: Нідерланди перекинуть вісім винищувачів у Польщу для захисту неба НАТО (flickr.com/38381308@N04)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі наприкінці січня у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступні для охорони повітряного простору НАТО над Східною Європою, так званого Air Policing", - заявили в Міністерстві оборони Нідерландів.

При цьому наголошується, що ще чотири F-35 беруть участь у програмі тренувань із союзниками, так званих заходах Vigilance.

"Ці тренування підвищують готовність НАТО на східному фланзі та сприяють співпраці між різними країнами НАТО", - заявили у відомстві.

Міністерство оборони заявило, що бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на перехоплення літака.

"Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інших є резервними", - йдеться у заяві Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, Бундесвер розпочне переміщення перших двох із трьох обіцяних ескадрилій зенітно-ракетних комплексів Patriot з Німеччини до Польщі для захисту повітряного простору Польщі та зміцнення східного флангу НАТО.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв Україні подальшу військову підтримку та попередив нового міністра оборони, що Збройні сили Німеччини мають знову стати здатними захищати країну.

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