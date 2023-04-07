Путін, ймовірно, зосередився на посиленні економічного контролю Білорусі, - ISW
Президент Росії Володимир Путін, напевно, зосередився на посиленні економічного контролю РФ над Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Так, у ході зустрічі з Олександром Лукашенком він наголосив на важливості створення спільної системи непрямих податків, а також посилення заходів щодо формування загальних стандартів для російських та білоруських промислових підприємств, а також уніфікацію білоруського та російського торговельного законодавства.
За його словами, російські та білоруські офіційні особи зосереджені на заходах щодо імпортозаміщення. Країни також продовжують процес створення спільного ринку нафти та газу та працюють над підготовкою угоди про формування єдиного ринку електроенергії.
Таким чином, Кремль, ймовірно, намагається максимально інтегрувати білоруську промислову базу до свого оборонного комплексу.
Ключові висновки ISW:
- Російські командири створюють спеціалізовані підрозділи розміром з роту у складі передових формувань, щоб підвищити знижену бойову ефективність більшості російських підрозділів.
- Війська РФ, найімовірніше, розмістять нові підрозділи "Штурм Z" вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.
- Китай продовжує риторично применшувати свою підтримку Росії і демонструвати, що заявлене "безмежне" російсько-китайське партнерство має межі.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.
- Окупанти продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, а також уздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Війська РФ можуть підтримувати високу щільність артилерійського вогню на пріоритетних ділянках фронту лише за рахунок інших ділянок.
- Російські сили могли вивести техніку з окупованого Криму для передислокації до інших місць на півдні України, побоюючись контрнаступу України.
Нагадаємо, голова Міноборони Олексій Резніков заявляв, що українське командування та Сили оборони готують контрнаступ. Однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.