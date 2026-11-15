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Захищала майбутнє сина: на війні загинула Раяна, тренерка з тайського боксу

20:54 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Захищала майбутнє сина: на війні загинула Раяна, тренерка з тайського боксу Фото: Раяна загинула на фронті (facebook.com/scu.org.ua)
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На війні загинула тренерка з тайського боксу та операторка дронів Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура Раяна. Вона була єдиною жінкою у складі підрозділу та виконувала бойові завдання на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спортивний Комітет України.

Про загибель військовослужбовиці повідомили громадська організація "Ліга мусульманок України" та голова Всеукраїнської асоціації громадських організацій "Альраїд" Сейран Аріфов.

До війни Раяна професійно займалася тайським боксом, а згодом працювала тренеркою та навчала бойового мистецтва дорослих і дітей.

У 2024 році вона вирішила долучитися до лав Збройних сил України.

Захисниця пройшла курси керування безпілотниками та стала операторкою БпЛА.

На фронті вона вистежувала і допомагала знищувати ворожу бронетехніку, а також очолювала продовольчий штаб батальйону, дбаючи про забезпечення побратимів.

Своє рішення піти на фронт вона пояснювала прагненням захистити майбутнє свого сина, у якого тепер залишилася матір-героїня.

Раяна була мусульманкою, відвідувала мечеть у Києві та опікувалася мечеттю у Костянтинівці на Донеччині.

Поховають загиблу військовослужбовицю в Одесі, де проживає її родина.

Нагадаємо, що в Україні триває повномасштабна війна, на якій держава щодня втрачає своїх захисників.

Зокрема, 20 вересня стало відомо, що на фронті під час виконання бойового завдання загинув колишній політв’язень Кремля та один із засновників руху УНА-УНСО Микола Карпюк.

Раніше, 9 травня, на Донецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув титулований майстер спорту з армрестлінгу Ігор Гладкий, який боронив країну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

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