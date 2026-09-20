На фронті загинув один із засновників УНА-УНСО Микола Карпюк

На фронті під час виконання бойового завдання загинув колишній політв’язень Кремля та один із засновників громадсько-політичного руху УНА-УНСО Микола Карпюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації ексдепутата Борислава Берези , політичного діяча Артура Палатного та колишнього заступника голови СБУ Віктора Ягуна у Facebook.

Обставини загибелі та військова служба

За даними громадських діячів, Микола Карпюк поліг 19 вересня на Запорізькому напрямку. Військовослужбовець пішов захищати країну зі зброєю в руках, уже досягши 60-річного віку, коли мобілізація здійснюється виключно за добровольним бажанням.

"На фронті, на Запорізькому напрямку, загинув Микола Карпюк. Та людина, яку Росія утримувала у своїх в’язницях і яку вдалося повернути в Україну. Сильна постать була. Вмів, як переконувати, так і діяти", - написав Борислав Береза.

Своєю чергою політик Артур Палатний підкреслив незламність воїна, який присвятив життя боротьбі за незалежність країни.

"Микола Андронович присвятив життя боротьбі за Україну. Пройшов революції, роки російського полону та тяжкі випробування, але залишився незламним. Навіть після 60 років він пішов воювати, захищати рідну землю", - зазначив Палатний.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун також відзначив принциповість загиблого захисника.

"Він зробив свій вибір давно і залишався йому вірним за будь-яких обставин. На його долю випало багато важкого. Те, що могло зламати іншого, його не зламало... І навіть тоді, коли мав повне право сказати: "Я вже зробив достатньо", - він знову був там, де вважав за потрібне бути. На фронті", - написав Ягун.

Що відомо про Миколу Карпюка

Микола Карпюк - український громадський та політичний діяч, один із засновників організації УНА-УНСО.

У березні 2014 року його затримали російські спецслужби під підробленим приводом під час в'їзду до РФ.

У травні 2016 року російський суд засудив його до 22,5 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в участі у Чеченській війні.

У вересні 2019 року Микола Карпюк повернувся в Україну в рамках великого обміну утримуваними особами між Україною та РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до лав Сил оборони України.