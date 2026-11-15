Защищала будущее сына: на войне погибла Райана, тренер по тайскому боксу
На войне погибла тренер из тайского бокса и оператор дронов Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура Райана. Она была единственной женщиной в составе подразделения и выполняла боевые задания на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спортивный Комитет Украины.
О гибели военнослужащей сообщили общественная организация "Лига мусульманок Украины" и глава Всеукраинской ассоциации общественных организаций "Альраид" Сейран Арифов.
До войны Райана профессионально занималась тайским боксом, а впоследствии работала тренером и обучала боевому искусству взрослых и детей.
В 2024 году она решила присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.
Защитница прошла курсы управления беспилотниками и стала оператором БПЛА.
На фронте она выслеживала и помогала уничтожать вражескую бронетехнику, а также возглавляла продовольственный штаб батальона, заботясь об обеспечении собратьев.
Свое решение уйти на фронт она объясняла стремлением оградить будущее своего сына, у которого теперь осталась мать-героиня.
Райана была мусульманкой, посещала мечеть в Киеве и опекала мечеть в Константиновке Донецкой области.
Похоронят погибшую военнослужащую в Одессе, где проживает семья.
Напомним, что в Украине идет полномасштабная война, на которой государство ежедневно теряет своих защитников.
В частности, 20 сентября стало известно, что на фронте во время выполнения боевой задачи погиб бывший политзаключенный Кремля и один из основателей движения УНА-УНСО Николай Карпюк.
Ранее, 9 мая, на Донецком направлении во время выполнения боевой задачи погиб титулованный мастер спорта по армрестлингу Игорь Гладкий, защищавший страну с первых дней полномасштабного вторжения РФ.