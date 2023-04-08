Бесплатный Wi-Fi появится на западной границе в пунктах пропуска: где именно
В пунктах пропуска на западной границе Украины запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi. На одном из них уже можно воспользоваться услугой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.
По информации пограничников, безопасной сетью уже могут воспользоваться путешественники, пересекающие пункт пропуска "Шегини" (Львовская область).
При этом до конца апреля бесплатные зоны Wi-Fi должны появиться еще в шести пунктах пропуска, а именно:
- "Краковец" (Львовская область),
- "Рава-Русская" (Львовская область),
- "Ягодин" (Волынская область),
- "Порубное" (Черновицкая область),
- "Красноильск" (Черновицкая область),
- "Дяковцы" (Черновицкая область).
Напомним, что на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.
Ранее мы писали, что между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге.
Также сообщалось, что на границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения.
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