ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бесплатный Wi-Fi появится на западной границе в пунктах пропуска: где именно

Новина українською →
Львовская область, Суббота 08 апреля 2023 09:04
Бесплатный Wi-Fi появится на западной границе в пунктах пропуска: где именно Фото: на западной границе в пунктах пропуска появится бесплатный Wi-Fi (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В пунктах пропуска на западной границе Украины запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi. На одном из них уже можно воспользоваться услугой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

По информации пограничников, безопасной сетью уже могут воспользоваться путешественники, пересекающие пункт пропуска "Шегини" (Львовская область).

При этом до конца апреля бесплатные зоны Wi-Fi должны появиться еще в шести пунктах пропуска, а именно:

  • "Краковец" (Львовская область),
  • "Рава-Русская" (Львовская область),
  • "Ягодин" (Волынская область),
  • "Порубное" (Черновицкая область),
  • "Красноильск" (Черновицкая область),
  • "Дяковцы" (Черновицкая область).

Напомним, что на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.

Ранее мы писали, что между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге.

Также сообщалось, что на границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонники Государственная пограничная служба Wi-Fi Краковец Граница с Украиной
NEWS
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян