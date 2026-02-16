Західний "зашморг" діє. Росія на межі нафтового колапсу, - Reuters

Згідно з даними аналітичної компанії Kpler, морський експорт російської нафти, який у грудні становив 3,8 млн барелів на добу, у січні впав до 3,4 млн барелів а в лютому - до 2,8 млн барелів.

Водночас обсяг нафти, що зберігається на суднах, в останні місяці досягнув рекордного рівня у понад 150 млн барелів. Багато танкерів також знизили швидкість руху, що свідчить про ослаблення попиту.

Аналітики вважають, що тиск на експорт РФ може посилитись у найближчі місяці, оскільки Індія, яка 2025 року була найбільшим покупцем російської нафти, готується обмежити закупівлі для торговельної угоди зі США.

Внутрішні сховища нафти

Уповільнення закупівель викликає негативну ланцюгову реакцію в нафтовій логістиці РФ. Триваліші рейси "тіньового флоту" затримують танкери та зменшують кількість суден, які можуть зберігати нафту в морі. В результаті росіяни змушені перенаправляти більше нафти на внутрішні сховища.

Розмір наземних сховищ країни-агресорки невідомий, але їхній обсяг, пише Reuters, є обмеженим. Згідно з даними Kpler, наземні запаси нафти становлять близько 16 млн барелів, або приблизно 51% від загальної місткості.

Крім того, РФ може використовувати частину своєї трубопровідної мережі для зберігання нафти. Це дозволить, за оцінками Kpler, збільшити наземну ємність до близько 100 млн барелів.

Скорочення видобутку

Проте цього запасу може виявитися недостатнім, оскільки РФ виробляє близько 9,3 млн барелів нафти на добу, з яких експортується половина. Таким чином, наземні сховища можуть швидко заповнитися, якщо експорт залишиться обмеженим - єдиним можливим варіантом, вважають експерти, залишиться скорочення видобутку.