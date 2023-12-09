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У західних й східних областях сніг, можливі туман й ожеледь: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 10 грудня, в північно-східних, а також Дніпропетровській областях України очікується мокрий сніг та дощ. На решті територій можливі туман, невеликий сніг чи інші опади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

Як пишуть синоптики, очікується: 

  • у східних, північно-східних та Дніпропетровській областях невеликий сніг, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь;
  • у Запорізькій, Херсонській області та в Криму невеликий, вночі помірний дощ, вдень на крайньому заході країни невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.
  • вночі та вранці на Правобережжі місцями туман.
  • на дорогах країни, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця.

Зазначається, що вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -6 до -2 вночі й від -2 до +2 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -1 до +2 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +2 до +6 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до -5 вночі й від -4 до +1 вдень.

Фото: погода на 10 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -6 - -1, вдень -3 - +2, а в Києві - вночі -4 - -2, вдень близько +0. 

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