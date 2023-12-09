У західних й східних областях сніг, можливі туман й ожеледь: погода на завтра

Завтра, 10 грудня, в північно-східних, а також Дніпропетровській областях України очікується мокрий сніг та дощ. На решті територій можливі туман, невеликий сніг чи інші опади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
Як пишуть синоптики, очікується:
Зазначається, що вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 10 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі -6 - -1, вдень -3 - +2, а в Києві - вночі -4 - -2, вдень близько +0.
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