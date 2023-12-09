В западных и восточных областях снег, возможны туман и гололед: погода на завтра

Завтра, 10 декабря, в северо-восточных, а также в Днепропетровской областях Украины ожидается мокрый снег и дождь. На остальных территориях возможны туман, небольшой снег или другие осадки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
Как пишут синоптики, ожидается:
Отмечается, что ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
Фото: погода на 10 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью -6 - -1, днем -3 - +2, а в Киеве - ночью -4 - -2, днем около +0.
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